Популярность в квадрате: сразу две песни SHAMAN попали в тренды

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 111

Песни певца SHAMAN «Вороны мои» и «Встанем» сразу обе в трендах YouTube

Популярность в квадрате: сразу две песни SHAMAN попали в тренды

Фото: © РИА Новости / Владимир Вяткин

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Певец известен своей патриотической позицией, его песни слушают даже в космосе.

В тренды видеохостинга YouTube попали сразу две композиции певца Ярослава Дронова (SHAMAN). Об этом исполнитель сообщил в Telegram-канале. Речь идет о композициях «Вороны мои» и «Встанем».

«Родные, сегодня, благодаря вашей поддержке, в топе трендов YouTube стало тесновато и там встретились сразу две моих песни. Спасибо вам!» — написал Дронов.

Впрочем, у знаменитости есть и другие не менее важные достижения. В конце сентября песня Дронова «Улетай» попала в официальный плейлист Международной космической станции (МКС). К слову, SHAMAN грезил о космосе в детстве.

«Теперь ее можно услышать и за пределами нашей планеты. Желаю покорителям космоса успешной работы и до встречи на Земле!» — писал молодой человек.

Тогда к МКС пристыковался пилотируемый корабль «К. Э. Циолковский» («Союз МС-22»). В составе экипажа находились два российских космонавта Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также американский астронавт Франциско Рубио.

Ярослав Дронов известен своими патриотическими песнями, он поддерживает спецоперацию на Украине и даже выступал вместе с бойцами Росгвардии.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему SHAMAN оставил белые дреды.

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