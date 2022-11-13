Денег нет, вернуться некуда: как живут сбежавшие из РФ знаменитости
URA.RU: покинувшие РФ звезды жалуются на трудности за рубежом
Фото: Геодакян Артем / ТАСС
В попытке угодить Западу знаменитости предали свою страну. Теперь пожинают плоды.
После начала специальной военной операции некоторые представители отечественного шоу-бизнеса поддались антироссийским настроениям и покинули родину. Многие россияне разочаровались в них и расценили такой поступок как предательство. Однако не только обида русской публики стала проблемой для сбежавших звезд, но и адаптация в чужой стране. Издание URA.RU сообщило, как теперь живут уехавшие знаменитости.
Одним из самых обсуждаемых переездов стала эмиграция певицы Аллы Пугачевой и ее мужа шоумена Максима Галкина*. Артисты после февраля спешно отправились в Израиль. Если от самой исполнительницы громких заявлений в адрес России слышно не было, то ее супруг неприятно отличился. Юморист негативно высказывался в адрес родины и русскоговорящей публики.
Сейчас муж Пугачевой начал гастрольный тур по западным странам, а сама Алла Борисовна только в конце августа ненадолго прилетела в РФ и уже в сентябре забрала детей из элитной московской гимназии, чтобы улететь за границу. Теперь знаменитая пара вряд ли вернется в Россию.
Также из РФ уехал состав группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская. Сейчас вокалисты просят называть себя коллективом из Лос-Анджелеса, будто бы и не было «русского прошлого». Чтобы еще больше втереться в доверие Западу, после эмиграции группа выпустила провокационный клип с осуждением СВО. Однако, как отмечает издание, в Штатах все оказалось не так радужно, как на родине. Американские слушатели не заценили творчество Little Big и теперь у состава нет денег.
Кстати, супруг Аллы Борисовны оказался не единственным комиком, покинувшим Россию. Этот же список пополнил его коллега по цеху Семен Слепаков. По некоторым данным, теперь он обосновался в Израиле, куда перевез родителей и бабушку. Там шутник занимается тем же, что и в родной стране, ищет площадки для выступлений и готовит номера.
Список поддавшихся антироссийской политике Запада пополнил рэп-исполнитель Алишер Валеев*, известный публике под псевдонимом Моргенштерн. Сейчас музыкант живет в Дубае. Издание сообщило, что артист до сих пор развлекает подписчиков. Известно, что дела с продвижением у него обстоят плохо и если в прошлом году его имя звучало на различных платформах, то сейчас мало кто вспомнит рэпера. Также певец подал на израильское гражданство, а в Россию, судя по всему, уже не вернется.
Ранее 5-tv.ru сообщал, сколько зарабатывают сбежавшие из РФ звезды за границей.
* — признан в России иноагентом
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