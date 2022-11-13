ВСУ выпустили 14 снарядов по Донецку и Горловке
Под обстрелами оказались культурно-образовательные учреждения.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / ДМИТРИЙ КОРОТАЕВ ; 5-tv.ru
Донецк и Горловка подверглись обстрелу со стороны украинских войск. Как сообщает представительство Донецкой народной республики (ДНР), вооруженные формирования Украины выпустили 14 снарядов, разного калибра.
Под обстрелами оказались Кировский и Куйбышевский районы в Донецке, а также Калининский — в Горловке — там массированному обстрелу подверглась территория центра технического творчества, в результате — в учреждении оказались выбиты все стекла.
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