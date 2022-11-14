Иерусалим разочаровался в Киеве из-за поддержки антиизраильских резолюций в ООН

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 17

Посол Израиля Бродский возмутился поддержкой антиизраильских резолюций в ООН со стороны Киева

Иерусалим разочаровался в Киеве из-за поддержки антиизраильских резолюций в ООН

Фото: www.globallookpress.com / Yevhen Kotenko

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Незалежная уже два раза вонзила нож в спину Святой земле.

Израиль разочарован действиями Украины в Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом сообщил посол страны в Незалежной Михаэль Бродский. Речь идет о поддержке Киевом антиизраильских резолюций, которые он в своем Twitter-аккаунте поддержал дважды за последние две недели.

«Поддержка Украиной резолюции ООН „Действия Израиля“, которая отрицает связи евреев с Храмовой горой и требует консультативного заключения Международного суда, крайне разочаровывает. Поддержка антиизраильских инициатив в ООН не способствует укреплению доверия между Израилем и Украиной», — написал Бродский в Twitter.

К слову, три дня назад в ООН утвердили проект резолюции «Действия Израиля, затрагивающие права человека палестинского народа на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим». Среди тех, кто его поддержал, оказался Киев.

А перед этим, еще в октябре, Украина выступила за принятие резолюции «Риск распространения ядерного оружия на Ближнем Востоке», которая, как отмечается, повернута против интересов Иерусалима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Германия не поддержала резолюцию РФ о борьбе с героизацией нацизма.

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