Нателле Крапивиной отказали в гражданстве РФ после скандалов в суде

Звездный продюсер лишилась гражданства в марте и спустя полгода потребовала его обратно, хотя живет за границей.

Продюсеру Нателле Крапивиной, известной по сотрудничеству со сбежавшей из страны Светланой Лободой, отказали в гражданстве РФ. В социальных сетях распространилась информация, что Крапивина попыталась подать в суд и вернуть себе гражданство, но ее идея обернулась провалом. К слову, российского паспорта звездного продюсера лишили в марте этого года.

Сорокалетняя продюсер пыталась убедить судей, что она получила гражданство России еще до совершеннолетия, в документах допущена ошибка, и вообще — гражданство ей необходимо. Но зачем? Нателла Крапивина уже достаточно долгое время живет и работает за границей, особой любви к российскому шоу-бизнесу не изъявляет и в жизни страны активно не участвует.

Представители закона разобрали ситуацию и не нашли документов и каких-либо оснований, подтверждающих связь Крапивиной с Российской Федерации, поэтому в иске ей было отказано.

К слову, Нателла Крапивина при рождении получила гражданство Украины, так как родилась в семье украинского дипломата. Но семья ее на тот момент располагалась в Туркмении.

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