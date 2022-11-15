Зима близко: как дешево собрать модный сезонный гардероб

Стилист посоветовала не экономить лишь на обуви. Она должна быть удобной и комфортной.

Холода наступают, а значит самое время начать утепляться и обновлять гардероб. О том, как это сделать всего лишь за 30 тысяч рублей в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала бизнесвумен и стилист-имиджмейкер Ольга Беликова.

«Многие думают, что покупка вещей предстоящего сезона достаточно дорогостоящая, однако можно уложиться в 30 тысяч рублей, если подобрать базовые и необходимые вещи для повседневного гардероба», — отметила телеведущая.

По ее мнению, повседневный гардероб должен быть не только практичным, но и удобным. Стилист советует обратить внимание на пальто длины макси — они подойдут и под платье, и под спортивную одежду, а цены на них начинаются от десяти тысяч рублей.

«Следующим пунктом базового гардероба можно назвать спортивные костюмы. Они уже давно стали частью повседневной жизни многих людей. Сегодня выбор костюмов разнообразен, как и цены на них. Они начинаются от четырех тысяч рублей и выше», — рассказала Беликова.

Также стилист напоминает об одной из важнейших вещей на зиму — свитере. Как отмечает бизнесвумен, в этом году вязаные вещи особенно актуальны, а цены на этот элемент гардероба начинаются от полутора тысяч рублей. Всего за одну тысячу рублей можно приобрести модный головной убор — вязаную шапку, косынку или платок.

Единственное, на чем эксперт не советует экономить, это обувь. Она должна быть удобной и комфортной. В тренде сейчас объемные ботинки, которые сочетаются как с платьями, так и с джинсами, а стоят они от шести тысяч рублей.

«В 30 тысяч рублей вполне можно уложиться, чтобы создать свой базовый гардероб на предстоящий сезон. Конечно, каждый может приобрести вещи на вкус, цвет и кошелек», — резюмировала Ольга Беликова.

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