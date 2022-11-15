Скандальное интервью Криштиану Роналду может положить конец его карьере

Крупный скандал назревает в футбольном мире! Некогда лучший футболист планеты Криштиану Роналду выдал интервью, которое может положить конец его карьере не только в «Манчестер Юнайтед», но и вообще в футболе.

Португалец не так часто дает комментарии журналистам, но в интервью Пирсу Моргану разошелся не на шутку — «переехал» всех, кого только мог. Досталось его нынешнему клубу. По словам звезды, «Юнайтед» пытались вынудить его уйти из клуба. А еще заявил, что не уважает своего главного тренера Эрика Тен Хага — из-за того, что якобы тот не уважает Роналду.

«Я почувствовал себя преданным», — сказал знаменитый футболист.

«Ты думаешь, что от тебя пытаются избавиться?» — уточнил ведущий.

«Честно, я не должен говорить это, я не знаю. Но меня это не заботит. Я считаю: людям всегда нужно говорить правду. Да, я чувствовал себя преданным. Чувствовал, что некоторые люди не хотят, чтобы я был в команде — не только в этом году, но и в предыдущем тоже. Я не знаю, что происходит в последнее время, но с того момента, как сэр Алекс Фергюсон покинул клуб, не было никакого развития. Прогресс нулевой», — припечатал недавних коллег Роналду.

Досталось и бывшему партнеру спортсмена по «Юнайтед» англичанину Уэйну Руни — тот критиковал португальца за его последние результаты в клубе. В ответ на это Криштиану заявил, что зато он выглядит лучше, чем Руни в свои годы.

Все эти заявления почти наверняка поставят крест на дальнейшей карьере Роналду в Англии. А может так сложиться, что и вообще в футболе: после таких заявлений вряд ли кто-то захочет связываться с токсичным игроком. К тому же результаты Роналду в последнее время не впечатляют. Правда, на чемпионат мира в Катар он все-таки поедет.