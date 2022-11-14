Из Австрии в Россию: Юрий Антонов будет лечиться на родине

Состояние известного музыканта улучшается, но о полном выздоровлении речи не идет — ведь боли все еще преследуют его каждый день.

Певец Юрий Антонов вернулся на лечение в Россию, несмотря на то, что операцию проводили в Австрии. Об этом сообщает Московский Комсомолец.

По словам артиста, операция по замене сустава в Австрии прошла успешно, однако его до сих пор преследуют сильнейшие боли. К тому же, Антонову крайне сложно привыкнуть к ограниченности в движении.

«Я сейчас буду продолжать лечение уже здесь, в Москве. Состояние постепенно улучшается, но о полном выздоровлении речи не идет. Пока боли есть: они доставляют мне немало проблем», — рассказал музыкант.

Напомним, 77-летний Юрий Антонов получил травму колена в 2018-м. Тогда у него произошел разрыв мениска. За последние четыре года Антонову пришлось пережить три операции. Ему заменили сустав на искусственный.

Теперь Юрию Антонову остается ждать результатов лечения на родине и не терять оптимизма в окружении своей семьи.

О том, какие боли испытывал артист год назад — в материале 5-tv.ru — Перенесший операцию Юрий Антонов о состоянии здоровья: «Боли страшные».