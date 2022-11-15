Умер отец звезды «Друзей» Дженнифер Энистон

Актер Джон Энистон известен в США ролями в сериалах и мыльных операх.

Звезда сериала «Друзья» Дженнифер Энистон сообщила о смерти своего отца, актера Джона Энистона. Он умер 11 ноября в своем доме в США на 90-м году жизни.

«Любимый папа… Ты был одним из самых прекрасных людей, которых я когда-либо знала. Я так благодарна, что ты ушел в небеса с миром и без боли. И в день 11.11 — ни больше, ни меньше! У тебя всегда было удивительное чувство времени. Это число будет иметь для меня большой смысл отныне. Я буду любить тебя до конца времен», — написала Энистон в соцсети.

Помимо звездной дочери у Джона Энистона остался сын Александр от второго брака. С обоими детьми актер всегда поддерживал теплые отношения.

Энистон родился в 1933 году на острове Крит, его настоящее имя Яннис Анастасакис. Семья будущего актера эмигрировала в США, когда ему было два года. В 1965 году он женился на актрисе Нэнси Доу, а в 1969-м у них родилась дочь Дженнифер.

Джон Энистон прославился в США как актер сериалов. Самой известной его работой стала роль Виктора Кириакиса в мыльной опере «Дни нашей жизни», в которой актер снимался с 1985 года.

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