Пока он не видел: Кудрявцева смутила молодого супруга в постели

Телеведущая успевает и работать, и о семье не забывать. Она старается делиться подробностями реальной жизни. Однако в этом муж ее совсем не поддерживает.

Лера Кудрявцева достаточно часто публикует видео с младшей дочерью Машей. Однако редко делится с пользователями совместными кадрами с молодым супругом Игорем Макаровым. Но недавно сделала исключение и показала публике вечер в компании хоккеиста. Телеведущая исподтишка сняла на видео любимого в постели, чем смутила больше всего не публику, а Макарова.

Кудрявцева нашла свое женское счастье через год после расставания с певцом Сергеем Лазаревым. Для нее брак с Макаровым стал третьим. В 2018-м в их семье появилась дочка Маша. Супруги демонстрируют гармонию и идиллию в отношениях. Но в отличие от жены, Макаров не любит публичность и всячески старается ее избежать. Поэтому недавняя съемка Кудрявцевой еще чуть-чуть и разозлила бы его, пишет 7Дней.ru.

Пока хоккеист отвлекся, телеведущая, уютно устроившись на его плече, включила камеру и навела на него. Снимая любимого, она заметила, что у мужа какой-то большой нос, и сообщила ему об этом.

Заметив съемку, Макаров засмущался, отвернулся и возмущенно покачал головой, давая понять, что жене все же следует выключить камеру. К слову, из-за нежелания делиться с публикой подробностями личной жизни спортсмен даже отказался ехать с Кудрявцевой и дочкой на отдых в Сочи и Болгарию. И пропустил день рождения наследницы. Знаменитость тогда сопровождали родственники и подруги.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему на самом деле расстались Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева.

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