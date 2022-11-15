Польша решила выкупить долю «Газпрома» в газопроводе Ямал — Европа

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Участком владеет компания«ЕвРоПолГАЗ».

Фото, видео: www.globallookpress.com / Peter Kneffel; 5-tv.ru

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Польша — яркий пример тех стран, которые преданно следуют генеральной линии США. Сегодня Варшава решила изъять долю «Газпрома» в компании «ЕвРоПолГАЗ».

Именно этот оператор владеет польским участком газопровода Ямал — Европа. «Газпрому» там принадлежало 48% акций. Теперь Варшава ввела принудительное управление компанией, ее возглавит специально назначенный чиновник. По сути, Польша присвоила себе участок пустой трубы. Поставки газа по магистрали «Ямал-Европа» прекращены еще в марте.

Напомним, протяженность этого трубопровода — больше 2000 километров. Он идет от российского Торжка до германского Франкфурта-на-Одере и проходит еще по территории Белоруссии и Польши.

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