Грозные РСЗО «Ураган» и ударные Ми-28Н: лучшее видео из зоны СВО за день

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Эльнара Бакиева
Эльнара Бакиева 40

Показываем, как вертолеты выполняют боевые вылеты, работают гаубицы «Гиацинт-Б» и не только.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

Военнослужащие Вооруженных сил РФ продолжают стоять на страже Отечества. В Минобороны России поделились свежими кадрами из зоны проведения специальной военной операции на Украине.

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На опубликованном видео показана работа экипажей ударных вертолетов Ми-28Н. Они обнаружили и уничтожили опорные пункты и бронированную технику Вооруженных сил Украине в зоне СВО. Российская авиация выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки различных подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

Далее можно увидеть боевую работу артиллерийских расчетов буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б» 2 армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики. В ходе ведения контрбатарейной борьбы расчеты точно в цель бьют по выявленным огневым позициям артиллерии ВСУ, удаленным от линии соприкосновения укрепленным опорным пунктам и долговременным огневым точкам националистов. Контролируют поражение целей расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Пока в зоне СВО военные держат позиции, мобилизованные граждане артиллерийских подразделений Центрального военного округа (ЦВО) вспоминают навыки и оттачивают свое боевое мастерство перед тем, как отправиться на защиту Родины. На опубликованном видео показаны проходящие службу на должностях водителей и техников. Они занимаются подвозом боеприпасов, продовольствия, а также заряжанием пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объявил о ее начале после очередного обострения конфликта между властями Украины и отделившимися в 2014 году Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Москва решила оказать им военную поддержку после отказа Киева от дипломатического урегулирования.

30 сентября глава государства подписал указ о вхождении в состав России четырех новых регионов — ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Перед этим в них прошли референдумы, на которых абсолютное большинство жителей поддержали решение о вступлении в состав РФ. Сейчас российские военнослужащие продолжают решать поставленные задачи в рамках СВО.

Ранее 5-tv.ru показывал, как работают российские войска РЭБ в зоне спецоперации.

Тема:
Специальная военная операция России
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