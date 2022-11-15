Найденная в Севастополе погибшая афалина не принадлежит дельфинарию

|
Анна Гончаренко
Анна Гончаренко Эксклюзив 42

Обнаруженная в Севастополе погибшая афалина не принадлежит дельфинарию «Флиппер»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jürgen & Christine Sohns; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Специалист провела осмотр тела животного и опровергла ее причастность к четверке выброшенных в море дрессированных дельфинов.

Найденная в Севастополе мертвая афалина не относится к четверке дрессированных дельфинов, недавно выброшенных в открытое море. Об этом рассказали в пресс-службе Института биологии южных морей.

Тренер Дарья Цветкова провела осмотр тела животного и установила, что найденная афалина не относится к местному дельфинарию «Флиппер».

«Сотрудник Карадагской научной станции Дарья Цветкова при визуальном осмотре найденного на пляже в районе села Осиповка дельфина установила, что афалина не из дельфинария „Флиппер“, это не Зоя», — цитирует специалиста ТАСС.

Незадолго до этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о мертвом дельфине, которого нашли на пляже. Он предположил, что он может принадлежать дельфинарию.

2 ноября очевидец увидел, как на пляже неизвестные выбрасывают в море дельфинов. Позднее сотрудники правоохранительных органов установили, что это совершил директор дельфинария «Флиппер» Владимир Калниболотский.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что хозяин дельфинариума абсолютно безразличен к судьбе животных.

-1° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
60.40
0.18 62.16
0.62
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 15 ноября

Последние новости

14:24
Чуть инфаркт не хватил: метровая змея проникла в уфимскую квартиру и всех напуга
14:04
Кремль удостоверился в нежелании Зеленского вести переговоры
13:57
Певица Рианна призналась, что хочет второго ребенка от A$AP Rocky
13:49
Песков рассказал, что Россия представляет из себя на саммите G20
13:30
Найденная в Севастополе погибшая афалина не принадлежит дельфинарию
13:23
Уничтожено до 1400 солдат ВСУ: в МО раскрыли детали освобождения Павловки

Сейчас читают

Юрист поделилась, как выйти на пенсию досрочно
"Хоть в трусах": Кравец объяснила шокирующую выходку 55-летнего Киркорова с лосинами
AUKUS: тайный план англосаксов. При чем здесь Антарктида?
Мясо - это важно: Онколог рассказал, какая еда на самом деле запускает рак

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика