Найденная в Севастополе погибшая афалина не принадлежит дельфинарию

Специалист провела осмотр тела животного и опровергла ее причастность к четверке выброшенных в море дрессированных дельфинов.

Найденная в Севастополе мертвая афалина не относится к четверке дрессированных дельфинов, недавно выброшенных в открытое море. Об этом рассказали в пресс-службе Института биологии южных морей.

Тренер Дарья Цветкова провела осмотр тела животного и установила, что найденная афалина не относится к местному дельфинарию «Флиппер».

«Сотрудник Карадагской научной станции Дарья Цветкова при визуальном осмотре найденного на пляже в районе села Осиповка дельфина установила, что афалина не из дельфинария „Флиппер“, это не Зоя», — цитирует специалиста ТАСС.

Незадолго до этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о мертвом дельфине, которого нашли на пляже. Он предположил, что он может принадлежать дельфинарию.

2 ноября очевидец увидел, как на пляже неизвестные выбрасывают в море дельфинов. Позднее сотрудники правоохранительных органов установили, что это совершил директор дельфинария «Флиппер» Владимир Калниболотский.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что хозяин дельфинариума абсолютно безразличен к судьбе животных.