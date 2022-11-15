Индексация тарифов по ЖКХ и транспорту в Москве будет значительно ниже инфляции

Правительство Москвы приняло пакет документов об индексации стоимости коммунальных услуг с 1 декабря 2022 года и об изменении тарифов на городской транспорт со 2 января 2023 года в столице. Об этом сообщила пресс-служба департамента экономической политики и развития Москвы.

Изменения тарифов на ЖКУ

Согласно документам, совокупный рост стоимости коммунальных услуг составит 9%. Это почти на пять процентных пунктов ниже уровня инфляции, которая по прогнозу Минэкономразвития составит в среднем 13,9%.

Уточняется, что тарифы на коммунальные услуги будут индексированы с 1 декабря, на жилищные — с 1 января. При этом первые в соответствии с постановлением правительства РФ не будут повышаться полтора года — до 1 июля 2024 года.

Стоимость услуги обращения с отходами в этом году останется практически без изменения, а минимальный взнос на капремонт составит 24,09 рубля за квадратный метр.

Также сообщается, что в бюджете Москвы на 2023 год запланирована индексация всех соцвыплат на 10%. При этом сохраняются все действующие льготы и субсидии на оплату услуг ЖКХ. Одновременно с индексацией тарифов пересмотрят стандарты стоимости услуг ЖКХ для расчета субсидий гражданам, что обеспечит поддержку нуждающихся. Субсидии могут получить все москвичи, чьи расходы на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи превышают 10%.

Изменения транспортных тарифов

Транспортные тарифы вырастут в среднем на 8%, что ниже уровня прогнозируемой инфляции почти на шесть процентных пунктов.

Стоимость абонемента на 365 дней в городском транспорте Москвы останется прежней — 19,5 тысяч рублей для Центральной зоны и 24 450 рублей в зоне «Пригород». Не изменится и стоимость одной поездки при оплате по биометрии (Face Pay) — 46 рублей. С июня станет возможной привязка абонементов для прохода по биометрии (Face Pay). Стоимость разовой поездки по «Единому» билету повысится на один рубль и составит 62 рубля. Билет на две поездки изменится на два рубля и составит 124 рубля.

Разовая поездка в метро, МЦК и МЦД (зона «Центральная») по карте «Тройка» повысится на четыре рубля и составит 50 рублей. Стоимость билета для пассажиров только наземного транспорта не изменится — билет ТАТ («Автобус-Трамвай») на 365 дней также будет стоить 14 тысяч рублей.

Впервые для обучающихся будет введен «Единый» билет на метро и наземный транспорт. Его цена составит 715 рублей на 30 дней, 2 055 рублей на 90 дней.

Максимальная сумма пополнения для карты «Тройку» вырастет более чем в три раза — до десяти тысяч рублей. Это сделано для удобства тех, кто пользуется ею не только в транспорте, но и на канатной дороге, при посещении зоопарка, планетария и музеев.

Изменения для владельцев личного автотранспорта

С 24 декабря 2022 года в Москве изменится стоимость парковки. Это коснется только 8,6% улиц платного парковочного пространства столицы. Цена парковки там изменится, исходя из загруженности. При этом сама тарифная сетка — от 40 до 450 рублей — останется также прежней.

Также с 1 января 2023 года на 12% будет проиндексирована стоимость перемещения и хранения автомобилей. При этом сохранится скидка в 25%, если эвакуация будет оплачена до момента получения машины на спецстоянке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России повысят тарифы проезда по платным дорогам.