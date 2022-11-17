Минпросвещения разработало для 9-классников курс по истории, включающий СВО

Новый учебный курс по новейшей истории для школьников девятых классов включает специальную военную операцию (СВО) и принятие в состав Российской Федерации новых регионов. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в рамках правительственного часа в Госдуме.

«Курс посвящен переломным событиям XX и начала XXI века, включая, конечно же, и Великую Отечественную войну, а также, обращаю ваше внимание, совсем недавние события: это и специальная военная операция, и принятие в состав России новых регионов», — сказал министр.

Сергей Кравцов добавил, что история Европы является интересной и поучительной, но для российских детей в центре исторического образования должна быть родная страна. В рамках нового курса «Россия — моя история» дети будут изучать переломные события XX и начала XXI века, отметил глава Минпросвещения.

«Наши дети живут не через сто лет, а сегодня и сейчас, и школа должна дать им ответы на актуальные вопросы, предоставлять выверенную, достоверную информацию о том, что они видят собственными глазами, обсуждают друг с другом на переменах, во дворах», — подчеркнул министр.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объявил о ее начале после очередного обострения конфликта между властями Украины и отделившимися в 2014 году Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Москва решила оказать им военную поддержку после отказа Киева от дипломатического урегулирования.

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