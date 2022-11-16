Сбежавшая из России певица Монеточка отправится в тур

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист 32

Как и все уехавшие артисты, певица продолжит зарабатывать за границей.

Сбежавшая из России певица Монеточка отправится в тур

Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС

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Певица Монеточка (настоящее имя Елизавета Грымова — Прим. ред.) после начала спецоперации на Украине уехала из России и отменила там все концерты. Масла в огонь подливало то, что на тот момент певица была в центре скандала после поражения в суде по делу о плагиате

Сейчас она вместе с мужем живет в Литве и воспитывает маленькую дочь. Как и все уехавшие коллеги, Монеточка нашла способ зарабатывать и за границей. В декабре у нее начинаются гастроли по Европе, пишет URA.RU

«Я отправляюсь в музыкальный тур по Европе. Еще афиши даже не готовы, но мне уже не терпится с вами поделиться этой крутой информацией», — написала певица в своих социальных сетях.

Поклонники отмечают, что период концертов совпадает с католическим Рождеством.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Монеточка не полностью погасила штраф за плагиат песни Стаса Костюшкина.

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