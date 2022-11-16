Звезда сериала «СашаТаня» дала сыну новое имя через два месяца после родов

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 171

Актриса Анастасия Уколова дала сыну новое имя через два месяца после родов

Звезда сериала «СашаТаня» дала сыну новое имя через два месяца после родов

Фото: Telegram / Nastya’s News

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Изначально малыша нарекли Егором, но по определенным причинам родители передумали.

Актриса Анастасия Уколова дала сыну новое имя через два месяца после родов. Сначала молодые родители нарекли малыша Егором, но позже передумали. Новое имя ребенка — Гоша, призналась артистка соцсетях. По ее мнению, оно больше подходит младенцу.

«Нашего мальчика зовут Гоша. В свидетельстве о рождении написано — Егор Юрьевич. Но ласково называем Гоша, потому что увидели его и поняли, что Егорка как-то для него еще грубовато. Ну, а как вырастет, сам решит», — рассказала подписчикам в своем Telegram-канале Анастасия.

Анастасию Уколову зрители знают по сериалам «СашаТаня» и «Молодежка». Сейчас знаменитости 28 лет и к этому моменту она уже дважды успела выйти замуж. Первый раз — за режиссера Антона Зенковича, второй — за друга детства, свою первую любовь и отца малыша — Юрия. Ранее девушка признавалась, что эти отношения кто-то «спланировал» заранее. В свою очередь с бывшим супругом артистка тоже не разорвала мосты, теперь их связывает настоящая крепкая дружба.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что еще одна звезда сериала «СашаТаня» Алина Ланина тоже ждет пополнения в семье.

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