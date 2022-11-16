Оксана Федорова рассказала, как час пряталась от Дональда Трампа в туалете

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист 196

Тогда еще будущий президент США пригласил красавицу на серьезный разговор, когда она решила отказаться от титула «Мисс Вселенная-2002».

Оксана Федорова рассказала, как час пряталась от Дональда Трампа в туалете

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

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Модель и телеведущая Оксана Федорова в интервью YouTube-каналу «Откройте, Давид!» поделилась подробностями ее встречи с Дональдом Трампом 20 лет назад. Тогда будущий президент Америки владел компанией-организатором конкурса «Мисс Вселенная», в котором победила россиянка.

По словам Федоровой, после победы в конкурсе она мечтала уехать из США и жить в России, поэтому ей пришлось отдать корону другой модели. Но это очень не понравилось господину Трампу, который тут же пригласил ее на серьезный разговор.

«Он сказал: «Ты понимаешь, что многие девушки мечтают об этой короне? Ты заняла чужое место!». Но я была на своем месте, просто так сложилась ситуация», – рассказала модель.

После беседы, как призналась Федорова, она ушла в туалет и провела там около часа, советуясь по телефону с мамой и подругами. А разгневанный Трамп в это время настойчиво дергал ручку двери. Тогда модель поняла, что отступать некуда, и окончательно решила, что будет жить в России.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Оксана Федорова победила лишний вес и продемонстрировала стройную фигуру.

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Оксана Федорова рассказала, как час пряталась от Дональда Трампа в туалете

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