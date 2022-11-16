В Москве стартовал международный конкурс авторов русской песни «Автора!». Уникальный проект даст возможность молодым композиторам и поэтам показать свой талант миру, обрести славу и перенести мечты в реальные песни.

Создатели конкурса в ходе пресс-конференции в информационном агентстве ТАСС рассказали, какое влияние конкурс «Автора!» окажет на отечественный шоу-бизнес.

Заместитель министра культуры РФ Александр Журавский отметил, что российская музыкальная индустрия на данный момент нуждается в свежих идеях и молодых авторах. Поэтому такие проекты, как «Автора!» приветствуются и поддерживаются государством.

Музыкальный менеджер Юрий Аксюта выразил желание дать молодым авторам показать себя, ведь многие талантливые люди скромны и даже не знают, куда они могут направить свои творения.

Вести отбор участников и сам конкурс будет общественный деятель, телеведущая и журналист Яна Чурикова.

«Очень хочется приоткрыть занавес и показать, как же классно работает эта машина создания песен», — сказала она.

Композитор Игорь Матвиенко рассказал, что на данный момент было прислано 3,5 тысячи песен. Каждый участник прислал два материала: один на конкурс, другой творческий, чтобы жюри имели представление о стиле автора.

«Все это время мы отслушивали 3,5 тысяч. Они пока находятся на стадии попадания в ТОП-100, завтра получится эта сотня. С остальными мы тоже будем работать, будут дополнительные конкурсы, хорошие песни, которые не попали в 100 мы тоже будем предлагать авторам, исполнителям, но уже за рамками конкурса», — поделился подробностями Игорь Матвиенко.

Кроме того, он рассказал, что у победителей будет возможность не просто получить денежные призы и известность, но и продать свои творения знаменитым исполнителям.

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