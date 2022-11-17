Астроном из России открыл потенциально опасный для Земли астероид

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Обычно, чтобы увидеть объекты такого класса, нужны мощные телескопы с камерами для накопления сигнала.

Фото, видео: www.globallookpress.com / NASA; 5-tv.ru

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Российский астроном открыл неизвестный прежде астероид, сближающийся с Землей. Об этом в интервью «Известиям» рассказал сам первооткрыватель.

Форму и массу астероида определить не удалось, а его диаметр — в пределах от 13 до 32 метров. По словам Леонида Еленина, астероид не является потенциально опасным объектом для Земли, а его максимальное сближение с нашей планетой уже произошло.

Астроном открыл объект на российском телескопе, что само по себе большая редкость. Обычно, чтобы увидеть объекты такого класса, нужны мощные телескопы с камерами для накопления сигнала.

«Он был открыт на российском телескопе. Больше 99% открываются американскими обсерваториями», — заявил научный сотрудник Института прикладной математики РАН Леонид Еленин.

Для Леонида Еленина это 15-й открытый околоземной астроид, что составляет 40% от общего числа подобных объектов, открытых астрономами СССР и России.

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