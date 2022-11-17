«Грязный актер»: в США ненавидят Зеленского из-за попытки начать Третью мировую

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 68

Ведущая Оуэнс обвинила Зеленского в попытке развязать Третью мировую войну

«Грязный актер»: в США ненавидят Зеленского из-за попытки начать Третью мировую

Фото: The Presidential Office of Ukrai / ТАСС

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Тема:
Специальная военная операция России

Глава Незалежной хотел атаковать европейскую страну под другим флагом, чтобы заставить НАТО воевать, считает американская журналистка.

Украинский президент Владимир Зеленский является реальным мошенником и «грязным актером», который мечтает о Третьей мировой войне. После удара ракет ВСУ по Польше он хочет возложить вину на Россию. Так считает телеведущая Кэндис Оуэнс, которая эмоционально высказалась в эфире Fox News.

«Вчера Зеленский попытался начать Третью мировую войну, намеренно вводя общественность в заблуждение. Он грязный актер, которого западные пропагандистские сети ложно провозглашают героем. Граждане Украины, России и Америки страдают от последствий лжи», — объяснила она, опубликовав видео со своим выступлением в Twitter.

По мнению журналистки, лидеры США, Польши и НАТО отрицают, что ракеты выпустила российская сторона. Они заявили, что запуск произошел из Украины. Телеведущая уверена, что произошедшее стало преднамеренной попыткой Зеленского начать атаку под чужим флагом, чтобы Североатлантический альянс вступил в войну.

«Украина — это полная остановка разведывательной операции, отсюда и уровень поддержки Зеленского в операции „Пересмешник“», — сказала Оуэнс.

К слову, еще 15 ноября на территорию Польши в поселке Пшеводув упали две ракеты, которые унесли жизни двух фермеров. Зеленский сразу же обвинил в этом РФ, хотя даже сам польский президент Анджей Дуда назвал упавшие вооружения украинскими.

Ранее 5-tv.ru сообщал, кому выгодно втянуть НАТО в масштабную войну.

Тема:
Специальная военная операция России
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