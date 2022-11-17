Умер первый в истории олимпийский чемпион в спортивных танцах на льду Александр Горшков

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Игорь Рязов
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Один из самых известных советских спортсменов скончался на 77-м году жизни.

Умер первый в истории олимпийский чемпион в спортивных танцах на льду Александр Горшков

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

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Умер один из самых известных советский фигуристов, первый в истории олимпийский чемпион в спортивных танцах на льду Александр Горшков. Об этом 5-tv.ru сообщила пресс-атташе Федерации фигурного катания Ольга Ермолина.

«Да, умер. Не могу ничего подробнее сказать, готовлю сейчас некролог. Я сама нахожусь в Самаре, мне сказали, что умер», — сообщила Ольга Ермолина.

Информации о причине смерти, а также дате и месте прощания пока нет.

Чуть больше месяца назад Александр Георгиевич отпраздновал 76-летие. Олимпийским чемпионом он стал в паре с Людмилой Пахомовой. Кроме этого, шесть раз становился чемпионом мира и Европы. Получил статус заслуженного мастера спорта СССР. С июня 2010 года возглавлял Федерацию фигурного катания России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ушел из жизни актер из фильма Никиты Михалкова «Раба любви» Александр Сайко.

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