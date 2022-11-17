В России выпустили первое шампанское с маркировкой «Вино России»

Уже в этом году на новогодних столах россиян может найтись бутылка шампанского с необычной маркировкой «Вино России». Эта надпись означает, что содержимое бутылки из винограда, выращенного в нашей стране.

А сам продукт — самого высокого качества! О тех, кто первым получил заветную отметку и почему именно они, рассказывает Мери Бадунц.

Историческое событие. С конвейера завода «Новый свет» сходит первая партия шампанского с отличительным знаком «Вино России». На круглой эмблеме с золотым ободком изображена матрешка, внутри которой гроздь винограда. Эта маркировка означает, что продукт полностью российский. От лозы — до бокала.

«Маркировка „вино России“ позволит потребителям с легкостью отличать продукцию, произведенную на 100% из российского винограда от импортированной продукции или продукции, произведенной, скажем так, из другого сырья. А для производителей это является стремление к получению такой маркировки является стимулом к тому, чтобы подтвердить высокое качество производимых вин», — отмечает исполнительный директор ассоциации «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» Алексей Плотников.

Чтобы получить знак «вино России», нужно пройти трудоемкую цепочку технических процедур: документально подтвердить именно российское происхождение винограда, предоставить информацию о балансе между полученным виноматериалом и произведенным вином. Все данные вносятся в базу на портале «Ассоциации Виноградарей и Виноделов России». И только тогда предприятие может претендовать на знак высшего качества. Для потребителя — это уверенность в правильном выборе.

«Мы стали первыми, очень приятно. Мы гордимся этим. Доверие — это то, что мы сейчас первые получаем знак «Вино России». Это тоже очень важно», — сказала оператор линии отделки АО «ЗШВ «Новый Свет» Людмила Старцева.

Не случайно именно «Новый свет» первым выпускает продукцию с новой маркировкой. Это Родина российского виноделия. Именно здесь появилось первое «русское» шампанское.

Новый свет получил разрешение отметить знаком «Вино России» всю продукцию. Первый в этом списке шампанское «Кюве». С этой маркой знакомы все ценители новосветовского. Это коллекционное игристое вино, которое выпускают без добавления экспедиционного ликера.

«Новый свет» заложил фундамент для развития всего российского виноделия. Завод первым смог производить классическое шампанское в промышленных объемах, сохраняя при этом высокое качество. И сейчас, спустя почти 150 лет со дня основания, остается законодателем всего нового, что появляется в технологии создания вина.

«Наш основатель задал нам очень высокую планку. Мы первые из российских производителей в 1900 году получили международную награду на Всемирной выставке в Париже, кубок гран-при, обойдя по балам на слепой дегустации французские дома. Планка задана, надо ее поддерживать», — рассказала заместитель генерального директора по коммерции АО «ЗШВ «Новый Свет» Александра Бодрун.

Новосветовское, самое титулованное шампанское в стране. Завод продолжает брать высшие награды на Всемирных конкурсах.

Сейчас в России «время первых» во всех сферах отрасли — от производства до экономики. Ну, а для «Нового света» быть первым — это уже дело принципа.