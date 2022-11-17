«Не выкарабкаться»: чем может обернуться для Ефременковой депрессия после родов

Звезда «Дома-2» недавно стала мамой двоих долгожданных малышей, но вместо радости на нее навалилось тяжелое психологическое испытание.

Звезда «Дома-2» Юлия Ефременкова переживает сложный период: девушка стала мамой двух долгожданных малышей, но счастье оказалось недолгим — ее накрыла тяжелая послеродовая депрессия. И есть вероятность, что сама из этого состояния знаменитость не выкарабкается. О последствиях недуга в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru рассказал врач-психиатр Дмитрий Суроткин.

Собеседник пояснил, что послеродовая депрессия — распространенное состояние для женщины, ставшей мамой: новая жизнь, ответственность, заботы. Она переживает своего рода трансформацию, особенно если впервые встала на этот путь. В результате срабатывает защитный механизм.

«Известно, что депрессия — это защитный такой механизм психики, который спасает, когда невозможно быстро выйти из какой-то проблемы. Если у мамы не было возможности собой заниматься, какие-то проблемы решить, получается, что у нее в организме обостряются те проблемы, которые уже были. Плюс меняется гормональный фон, перемена тяжести, и это все будет, естественно, влиять на психику. Получается, что она себе что-то недодает и еще обязана отдавать. Тут может все вылиться не только в послеродовую депрессию, а послеродовой психоз», — подчеркнул специалист.

Кроме того, усугубить ситуацию может грудное вскармливание — это дополнительная отдача для новоиспеченной мамы. Дело в том, что этот процесс далеко не у всех женщин идет как по маслу: нужно подстраиваться под малыша, жить по определенному графику. И есть большая вероятность столкнуться с проблемами, связанными с лактацией. В итоге в один прекрасный момент психоз может достигнуть апогея, когда без специалистов просто не справиться. В помощь — психиатр или психотерапевт.

«Мама не всегда может принимать антидепрессанты из-за грудного вскармливания — много противопоказаний. Поэтому здесь требуется помощь психотерапевта, этот вариант самый безопасный и эффективный в лечении депрессии», — считает психотерапевт.

При этом, подчеркнул он, первый попавшийся специалист — точно не вариант. Стоит посоветоваться с друзьями, знакомыми — наверняка, кто-то поделится контактами опытного врача. Если есть на примете хороший психолог — тоже подойдет. Плюс важный фактор взаимная симпатия между доктором и пациентом — от этого тоже будет зависеть успех терапии.

Но и помощь близких в таких обстоятельствах не стоит недооценивать, говорит собеседник. Супруг и другие родственники могут хотя бы частично взять на себя заботу о малыше. Погулять, спеть колыбельную — уже хорошо. Мама скажет только спасибо, если у нее будет хотя бы час на дополнительный сон.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Юлия Ефременкова не спит ночами после рождения двойни.

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