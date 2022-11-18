«Не про любовь»: назван тип мужчины, который необходим сильной Ларисе Долиной

Знаменитая артистка уже построила шикарную карьеру, пора бы и наладить личную жизнь.

На недавнем интервью певица Лариса Долина назвала себя сильной женщиной. Правда, у этого полезного качества есть один недостаток — мужчины таких боятся. В жизни у артистки серьезные отношения были три раза, последние из которых длились 20 лет. Однако ни с кем 67-летняя звезда так и не смогла ужиться, и сейчас ее сердце свободно.

Почему любовные связи Долиной рано или поздно заканчиваются? Неужели могучая и уверенная в себе женщина так пугает партнеров? Психолог, психоаналитик Ирена Сирма подробно изучила этот вопрос и поделилась своим мнением в беседе с 5-tv.ru.

«Сильная женщина — это та женщина, которая может обеспечить себе ту жизнь, которую хочет сама, финансово и эмоционально. Она знает, как себя развлечь и чего хочет. Все эти характеристики принадлежат зрелой личности, а не инфантильному ребенку, который западает в позицию жертвы», — отметила эксперт.

Она также объяснила, что в обществе часто само понятие женственности выражается в слабости. Это качество включает в себя инфантильность, покорность, зависимость и жертвенность, но все это в прошлом.

Раньше девушки действительно сильно зависели от мужчины, а особенно в финансовом плане. Представители сильного пола приносили деньги в семью, в то время как красавицам работать было не принято. Дамы финансово зависели от своих партнеров и не могли существовать отдельно от них.

«Сейчас ситуация изменилась, поэтому ни к чему быть слабой жертвой. Зачем самостоятельному зрелому мужчине инфантильная жертва? Конечно, самостоятельные зрелые мужчины ищут таких же самостоятельных и зрелых женщин. Вопрос в том, чего вы хотите? Зрелая женщина, знает, чего она хочет. Мне кажется, тут происходит путаница понятий: сильная и жесткая», — предположила Сирма.

По ее словам, жесткий человек — это воплощение подростка, который настаивает, бунтует, навязывает свое мнение и свою точку зрения. Психолог провела аналогию со своей соседкой на дачном участке. Однажды эксперт увидела, как эта женщина вырвала молоток из рук мужа со словами: «Я сейчас тебе покажу, как гвоздь забивать надо». По мнению Сирмы, в подобных случаях мужчины чувствуют себя максимально некомфортно. Это попытка обесценить и принизить их достоинство.

«Это про конкуренцию. Это не про любовь и не про отношения. Кто в доме Ленин? Кто главный? Кто лучший. Так зрелые отношения построить невозможно. Поэтому я всегда говорю: девочки, ищите себе правильных партнеров. Если вы такая „амазонка“ <…> ищите партнера, который спокойно вам отдаст это первенство», — объяснила психоаналитик.

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