Таксист развозил пассажиров по Подольску со снарядом от РПГ в машине

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 17

Пассажиры такси завершили свою поездку, однако решили сообщить о странном предмете полиции.

Таксист развозил пассажиров по Подольску со снарядом от РПГ в машине

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Пассажиры такси в городе Подольск сообщили полиции о странном предмете в салоне машины. Водитель достал из-под ног людей снаряд от ручного противотанкового гранатомета. Информацию об этом предоставил источник 5-tv.ru в правоохранительных органах.

Бдительный пассажир рассказал правоохранительным органам, что вызвал машину такси 17 ноября. Водитель по прибытие на место заказа достал из-под пассажирского сидения снаряд, предположительно, от РПГ и оставил его возле мусорных контейнеров на углу магазина.

Заказавший такси мужчина вместе со своим товарищем доехали до места назначения, однако после решили вернуться к универмагу и вызвать полицию.

Наряд совершил выезд на место происшествия с кинологом и собакой. Представители правоохранительных органов собрали материалы предварительной проверки и подтвердили наличие боеприпаса.

Ранее 5-tv.ru писал, что на московском рынке «Садовод» случился пожар.

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