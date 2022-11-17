МИД РФ прокомментировал вердикт нидерландского суда по делу MH17

Российская сторона изучит решение Гаагского суда по делу сбитого MH17. И только после этого в ведомстве будут готовы его прокомментировать. Об этом сообщил на брифинге замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

«Могу сказать, что будем изучать решение. После изучения этого юридического документа мы, наверное, будем готовы как-то это прокомментировать», — пояснил Нечаев.

Сегодня, 17 ноября Гаагский суд выносит приговор по делу о крушении Boeing на территории Украины. В результате авиакатастрофы 2014 года погиб весь состав самолета — 298 человек. Судья Хендрик Стейнхейс на слушании заявил, что «Boeing потерпел крушение при запуске ракеты из ЗРК „Бук“ с поля под поселком Первомайский».

Расследованием вместе занимались представители Австралии, Малайзии, Бельгии, Украины и Нидерландов. Москва получила запрет на участие в совместной следственной группе. И это, вероятно, было сделано умышленно, так как Россия неоднократно указывала на многочисленные ошибки в отчетах зарубежных следователей, которые игнорировали значительный объем данных.

При расследовании активно использовались данные только украинской стороны. Прокуратура во всех выступлениях указывала, что виновата именно Россия. Эту позицию активно подхватили западные СМИ.

Зарубежные следователи использовали противоречивую информацию, которую активно предоставляла сторона обвинения. В ход шли доказательства крайне сомнительного качества: любительские фотографии с якобы российским «Буком», записи телефонных разговоров, предоставленные непосредственно СБУ. На этих «доказательствах» присутствуют следы редактирования. Доставку «Бука» на Украину никто так и не смог подтвердить, пуск ракеты не был запечатлен.

Проблемы возникли и со свидетелями: слова свидетелей, которые заявляли о пуске ракеты со стороны Амвросиевки, где на тот момент располагались ВСУ, были проигнорированы. Зато личности «нужных» людей, которые якобы обладают неоспоримыми доказательствами, были тщательно засекречены.

Большие вопросы вызывает исследование частей ракеты, которые были обнаружены следователями в 2018 году. Судя по обнародованным снимкам, на которых запечатлены серийные номера, ракету привезли в Украинскую ССР еще в 1986 году, а после распада СССР она попала в распоряжение ВСУ.

Обвинение даже не смогло правильно определить тип ракеты и сделало вывод, что в MH17 попала версия 9М38М1, хотя она конструктивно отличается от образца 9М38, который был снят с вооружения российской армии, но остался в ВСУ.

Также сторона обвинения утверждает, что по данным о месте запуска ракеты, которые были предоставлены экспертами Аэрокосмического центра Нидерландов и бельгийской Королевской военной академии, ракету «Бука» могли запустить из района Снежного, где находились ополченцы, хотя это технически невозможно. Украина отказалась предоставить данные.

Рассматривая причины трагедии, эксперты забывали, что Украина так и не закрывала воздушное пространство во время активных боевых действий. Применение средств ПВО не мешало Киеву держать «воздух» открытым.