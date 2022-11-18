Дикая история: алабай сбежал от хозяина в Петербурге и успел покусать семь человек

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Полиции пришлось стрелять в собаку. Позже выяснилось, что ее хозяин — злостный нарушитель порядка.

Фото, видео: Depositphotos / fotovincek; 5-tv.ru

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И сначала просто дикая история из Петербурга. Полицейским там пришлось стрелять в алабая, который кидался на всех подряд в Красном селе. Он успел покусать семь человек.

Одно из таких нападений попало на видео. Женщине помог отбиться проезжавший мимо водитель.

Выяснилось, что хозяин собаки — злостный нарушитель порядка. Сам находится в розыске за неуплату алиментов и вообще ведет маргинальный образ жизни.

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У собаки, которая гуляла сама по себе, не было ни намордника, ни поводка. После всего этого ее отвезли к ветеринарам — чтобы сделать операцию.

Местные жители удивляются, зачем это было нужно. Дальнейшая судьба животного решится в ближайшее время.

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