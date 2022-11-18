Разрушительные смерчи обрушились на города Франции и Германии

Опубликованы кадры разрушительного торнадо, который обрушился сразу на две европейские страны.

В пригороде Франции сильный шторм оставил без электричества около ста домов. У местной пожарной станции наполовину разрушена крыша. Разбушевавшийся ветер валил деревья и ограждения, снося все на своем пути.

Еще один торнадо нанес ущерб немецким городам. Сильный шторм оставил после себя след в видео десятков поврежденных домов и автомобилей, вырванных с корнем деревьев и оборванных линий электропередач.

Как сообщили в полиции Германии, в результате торнадо никто из людей не пострадал.