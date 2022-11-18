Разрушительные смерчи обрушились на города Франции и Германии
Разбушевавшийся торнадо валил деревья и ограждения, снося все на своем пути.
Фото, видео: Reuters; 5-tv.ru
Опубликованы кадры разрушительного торнадо, который обрушился сразу на две европейские страны.
В пригороде Франции сильный шторм оставил без электричества около ста домов. У местной пожарной станции наполовину разрушена крыша. Разбушевавшийся ветер валил деревья и ограждения, снося все на своем пути.
Еще один торнадо нанес ущерб немецким городам. Сильный шторм оставил после себя след в видео десятков поврежденных домов и автомобилей, вырванных с корнем деревьев и оборванных линий электропередач.
Как сообщили в полиции Германии, в результате торнадо никто из людей не пострадал.
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