Во Франции до недавнего времени действовала 30-процентная скидка на бензин — треть стоимости за граждан платило государство. Пару месяцев назад это помогло избежать дефицита топлива, но сейчас все еще хуже: скидку уменьшили до 10%, а французы все чаще стоят в очередях на АЗС.

При этом правительство откровенно говорит: скидку отменят полностью и уже к Новому году. Что страну ожидает в этом случае, знает корреспондент «Известий» Александр Якименко.

Французы теперь знают, как выглядит день сурка по-французски. Ровно месяц прошел с того самого дня, когда на половине заправок в стране не было бензина, а по новостям сообщали о скорых, не успевающих на вызовы, и дальнобойщиках, которым не на чем завозить товары в магазины. И ситуация повторилась один в один.

«Бензин опять днем с огнем не сыщешь, я уже полдня за ним охочусь»;

«Закрыты все заправки и эта, и там, и там…» — жалуются французы.

Пробки к АЗС растянулись на сотни метров, и машины глохнут прямо в очередях, не сумев добраться до спасительного пистолета. Но даже если очередь движется, это еще не гарантирует, что бензина хватит даже на следующего.

«Мы открылись в шесть утра, а через два часа бензин кончился. Так что все — закрываюсь. Все, я закрываюсь, бензина больше нет!» — заявил управляющий АЗС Себастьян Петитра.

Обстановка в очередях накаляется с каждым днем. Если месяц назад жители еще хотя бы понимали причину перебоев, а объясняли их забастовками на предприятиях, то сейчас все работают исправно на своих местах.

«Мы тут так и стоим. И, видимо, будем стоять. Бензина-то как не было, так и не появляется. Власти ничего не делают»;

«У меня дети, единственные дни без работы, а я выходные провожу в пробках и поисках бензина. Я очень зла, но что делать?» — жалуются французские автомобилисты.

Наверху призывают граждан не сеять панику и перекладывают на самих автолюбителей ответственность за перебои. Дело в том, что власти решили отказаться финансировать бензин для населения. Уже полгода с тех пор, как цены на «черное золото» начали расти, во Франции ввели скидку в 30% для населения. Треть стоимости покрывалось за счет бюджета. И вот теперь эту скидку сократили всего до 10%

«Эти скидки невозможно было сохранять вечно, это очень дорого. Надо сосредоточиться на целевой помощи», — заявил депутат парламента Франции Шарль Ситценстул в телеэфире.

«Но целевой помощи нам тоже не дали! Почему бы не продлить скидку хотя бы до Нового года?» — предложил ведущий.

«Потому что это очень дорого. Две недели такой скидки стоят нашему государству два миллиарда евро. Это слишком много», — ответил народный избранник.

Решение Елисейского дворца критикуют не только водители, но и с высокой трибуны — главный оппонент французского президента Марин Ле Пен.

«Все в этой стране хорошо знали, что скидки когда-нибудь закончатся. И в лучших традициях власти отказались от своих обязательств сразу, как только за них нужно было реально платить. Пока было тепло — все было хорошо. Сейчас похолодало — все включили грелки, и цена на топливо снова пошла вверх. Тут чиновники и сбежали, оставив французов разбираться с неподъемными счетами самостоятельно», — заявила политик.

При этом в Париже уже анонсировали, что и оставшиеся 10% скидки там обязательно отменят — как раз к Новому году. О том, что есть простой и надежный способ снизить цену на топливо — просто помирившись с Россией, — там предпочитают не вспоминать.