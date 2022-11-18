Аэропорт Пулково попросит дать преференции для перевозчиков из дружественных стран
Руководство расположенного в Санкт-Петербурге аэропорта попросит Минтранс упростить полеты для авиакомпаний Ближнего Востока, Азии и Африки.
Фото, видео: Татьяна Белякова / ТАСС; 5-tv.ru
Аэропорт Пулково предложит дружественным странам благоприятный режим воздушного сообщения. Аэропорт просит Минтранс упростить полеты в Петербург для иностранных авиакомпаний Ближнего Востока, Азии и Африки.
Вкупе с безвизовым режимом для дружественных государств это позволит привлечь туристов в Россию и упростит нашим соотечественникам доступ за рубеж.
На сколько предполагается увеличить пассажиропоток за счет иностранных рейсов — пока неизвестно. Эксперты полагают, что снятие квот на полеты для азиатских перевозчиков заменить европейский трафик все равно не сможет.
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