Аэропорт Пулково попросит дать преференции для перевозчиков из дружественных стран

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Руководство расположенного в Санкт-Петербурге аэропорта попросит Минтранс упростить полеты для авиакомпаний Ближнего Востока, Азии и Африки.

Фото, видео: Татьяна Белякова / ТАСС; 5-tv.ru

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Аэропорт Пулково предложит дружественным странам благоприятный режим воздушного сообщения. Аэропорт просит Минтранс упростить полеты в Петербург для иностранных авиакомпаний Ближнего Востока, Азии и Африки.

Вкупе с безвизовым режимом для дружественных государств это позволит привлечь туристов в Россию и упростит нашим соотечественникам доступ за рубеж.

На сколько предполагается увеличить пассажиропоток за счет иностранных рейсов — пока неизвестно. Эксперты полагают, что снятие квот на полеты для азиатских перевозчиков заменить европейский трафик все равно не сможет.

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Аэропорт Пулково попросит дать преференции для перевозчиков из дружественных стран

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