«Уважение есть»: как стартовал саммит АТЭС в Таиланде

Основное внимание, помимо экономики, будет уделено вопросам экологии и переработки мусора.

Сегодня в Таиланде стартует саммит АТЭС, представители двух десятков государств соберутся, чтобы обсудить экономическое сотрудничество. Россию на форуме представляет Вице-премьер правительства Андрей Белоусов. О чем будут говорить и, возможно, договариваться, знает Алексей Лазуренко.

Премьер-министр Таиланда собирал гостей так рано, что, похоже, не каждый из них осознавал, что происходит вокруг. Хозяину приходилось то и дело объяснять: «Сейчас нужно помахать рукой. Да и вход у нас не там, куда вы пошли».

Президент Чили, кажется, забыл надеть галстук. Бодрости в это утро было не занимать разве что Джастину Трюдо. Его соседка по континенту Камала Харрис приехала на кортеже немного короче, чем у Байдена. Из авто вице-президента США почему-то долго не выпускала охрана. Си Цзиньпиня, наоборот, пришлось догонять помощникам. Вице-премьер российского правительства Андрей Белоусов был сдержан.

Белоусов — глава нашей делегации на первой за несколько лет очной встрече ОПЕК. Владимир Путин не смог приехать из-за плотного графика. После этого Байден вспомнил: в субботу — свадьба внучки, потом у самого 80-летие. Не до мировых встреч сейчас. Первым из вашингтонского истеблишмента в Бангкоке появился госсекретарь Блинкен. Долго клеймил Россию перед американской прессой. От нас просто сбежал.

Навязать политическую повестку здесь у Вашингтона, впрочем, вряд ли получится. Все-таки вместе страны ОПЕК — половина мирового ВВП. Поэтому говорят о будущем экономики. Каким ее видят хозяева встречи.

«Таиланд взял курс на „зеленую“ экономику, даже столы и стулья здесь из картона, достаточно прочные», — отметил обозреватель.

Журналистам дарят сумки из переработанных материалов и показывают медведя. Похожего на плюшевого, но более опасного, чем настоящий.

Сквозь века, уверены здесь, стоит жить лишь традициям. Например, тайского массажа. Его практикуют прямо на площадке форума сотрудницы департамента навыков тайского Минтруда. Крупный девелопер учит всех желающих плести цветы из листьев древнего пандана.

Прессу так активно развлекают потому, что большая часть встреч АТЭС проходит за закрытыми дверями. И такой формат позволяет говорить откровенно не только о мировых финансах. Замглавы российского МИДа делится с нами: привычной риторики в Бангкоке не слышно даже от типичных русофобов.

«Уважение к нам есть», — говорит замглавы МИД РФ Александр Панкин.

Насколько — будет понятно по тому, удастся ли американскому десанту протащить антироссийские нотки в итоговую декларацию саммита АТЭС. Ее планируют принять к вечеру субботы.