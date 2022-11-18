ВЦИОМ: россияне высказались за то, чтобы на фоне СВО праздновать Новый год скромнее

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные опроса об отношении россиян к празднованию Нового года на фоне проведения специальной военной операции на Украине.

Большинство россиян высказались за праздничное оформление городов, но только при условии, что городская администрация не будет покупать дополнительные украшения и иллюминацию. Такой вариант выбрали 70% опрошенных, за полный отказ от украшений на Новый год проголосовали только 12%.

Большинство россиян также поддержали праздничное оформление магазинов, ТЦ и ярмарок, такое решение поддержали 87% опрошенных.

Также подавляющее большинство россиян считают, что на Новый год следует оставить детские праздники и новогодние елки.

Больше всего противоречий и меньше всего поддержки получили фейерверки и салюты. Почти 60% опрошенных считают, что от них на Новый год можно отказаться совсем.

Также большинство россиян поддержали идею проведения праздничных мероприятий, направленных на поддержку военных и участников спецоперации.

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