ВЦИОМ: россияне высказались за то, чтобы на фоне СВО праздновать Новый год скромнее

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 53

Жители России хотят сохранить праздничные мероприятия, но предлагают не тратить лишние средства на украшения и салюты.

ВЦИОМ: россияне высказались за то, чтобы на фоне СВО праздновать Новый год скромнее

Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

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Тема:
Специальная военная операция России

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные опроса об отношении россиян к празднованию Нового года на фоне проведения специальной военной операции на Украине.

Большинство россиян высказались за праздничное оформление городов, но только при условии, что городская администрация не будет покупать дополнительные украшения и иллюминацию. Такой вариант выбрали 70% опрошенных, за полный отказ от украшений на Новый год проголосовали только 12%.

Большинство россиян также поддержали праздничное оформление магазинов, ТЦ и ярмарок, такое решение поддержали 87% опрошенных.

Также подавляющее большинство россиян считают, что на Новый год следует оставить детские праздники и новогодние елки.

Больше всего противоречий и меньше всего поддержки получили фейерверки и салюты. Почти 60% опрошенных считают, что от них на Новый год можно отказаться совсем.

Также большинство россиян поддержали идею проведения праздничных мероприятий, направленных на поддержку военных и участников спецоперации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как россияне отнеслись к присоединению Донбасса.

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