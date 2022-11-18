«Больницу регулярно обстреливают»: что происходит в Новой Каховке

Обстрелы города не прекращаются. Мирные жители находятся под постоянным обстрелом.

От ударов ВСУ сейчас спасаются жители Новой Каховки. Обстрелы города не прекращаются. Украинские националисты пытаются сорвать эвакуацию мирных. Они целенаправленно бьют по тем местам, где находятся женщины, дети, пожилые люди.

Сильно повреждено здание администрации, один из снарядов упал рядом с больницей. В Новой Каховке сейчас работает наш военный корреспондент Натали Графчикова. И вот ее материал.

Возле администрации города — поваленные деревья. Сразу становится ясно, что был обстрел ВСУ. Минометный обстрел боевики начали в момент эвакуации мирных жителей.

«От мощного взрыва в здании вылетели стекла, вот вы видите последствия, к счастью, никто не пострадал, люди успели спрятаться в подвалах», — уточнила наш корреспондент.

В кабинетах убирают осколки и собирают вещи. Власти до последнего не хотели переезжать, в городе нет связи. Люди приходят туда, чтобы получить информацию. Но с каждым днем оставаться в здании все опаснее.

«Шесть человек у нас погибло, очень много раненых, много контуженных», — рассказал глава городской администрации Владимир Леонтьев.

Раньше людей записывали на эвакуацию в здании администрации, теперь это делают в подвальном помещении, так гораздо безопаснее, потому что обстрелы и попытки сорвать эвакуацию не прекращаются. Места эвакуации постоянно меняют для безопасности мирных жителей, но и это не помогает.

«Больницу регулярно обстреливают украинские боевики, несмотря на то, что здесь нет никаких военных объектов, сюда привозят раненых из ближайших районов. В больнице практически не осталось целых окон. Врачи сами заклинивают их полиэтиленом и забивают картоном», — уточнила корреспондент «Известий».

В больнице осталось несколько врачей и медсестер. Они продолжают оказывать раненым первую помощь, каждый день рискуя жизнью.

«Это мой родной город, пока будут гражданские люди, мы будем находиться здесь. Уже отработана методика, что при любом взрыве все выходят в коридор, правило двух стен, а потом уже разбираемся», — отметил Юрий Андриевский, исполняющий обязанности начмеда Новокаховской больницы.

По-другому не могут и добровольцы — в городе набирают отряд теробороны для дополнительной защиты города, ведь линия фронта теперь совсем близко.