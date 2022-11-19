Вода вместо мяса: корреспондент «Известий» провел контрольную закупку пельменей

На экспертизу была отправлена продукция 10 торговых марок. Четыре из них оказались с секретными добавками.

В Петербурге главным объектом для специалистов стали пельмени. Их закупили, проверили в лаборатории и результаты оказались очень неожиданными. Почти половина образцов не соответствует требованиям, а в некоторых полуфабрикатах вообще нет мяса. Тогда что в составе? И работает ли тут логика: дороже — значит качественнее? Пробовал и разбирался Дмитрий Будков.

Вместе с технологом делаем контрольную закупку пельменей. Проверяем, можно ли приобрести полуфабрикат не дороже 400 рублей с начинкой из натурального мяса. Самый дешевый вариант — 190 рублей.

«Мы видим крахмал, мы видим мясо механической обвалки. Это значит, что в продукт добавили второсортный компонент костного остатка, жира», — сказал инженер-технолог пищевой промышленности Серафим Барболин.

Один из наших образцов проходит тест в лаборатории. Здесь пельмени проверяют на соответствие ГОСТу по нескольким параметрам: массовая доля соли, перца, теста и мясной начинки, которой должно быть не меньше 50%. Но часто внутри пельменей производители прячут вовсе не то, что указано на упаковке.

«Соевый белок, например, клетчатка — это нерастворимые пищевые волокна или каргинант. Каргинант — это влагоудерживающий компонент, который хорошо удерживает воду и масса увеличивается продукта на выходе. Но это не мышечная ткань, получается замена мяса водой», — заявила инженер аккредитованной испытательной лаборатории Наталья Кузуб.

И такой состав встречается у каждого третьего производителя. На экспертизу отправили продукцию 10 торговых марок.

Четыре оказались с секретными добавками. Все тот же альгинат или добавка под индексом Е401. Последний образец, говорят эксперты, назвать мясным вообще язык не поворачивается.

«Как отметила лаборатория, в этой начинке мясного сырья было совсем немного. Переводя на русский язык, мясного сырья там было в следовых количествах. Хотя была указана категория В, согласно этой категории, мяса должно быть от 40 до 60%», — сообщил председатель общественной организации потребителей «Общественный контроль» в Санкт-Петербурге Всеволод Вишневецкий.

«Не доверять тому, что написано на лицевой части упаковки, а проверять состав, который, чем меньше, тем лучше, советуют технологи. Обычно ингредиенты указывают в порядке их убывания. Если на первом месте указан свиной или говяжий фарш, то не исключено, что его больше всего», — рассказал корреспондент Дмитрий Будков.

Как показала наша контрольная закупка в составе полуфабрикатов встречаются эмульгаторы и стабилизаторы — добавки c индексом Е-450 и Е-451. Благодаря им воду и жир превращают в начинку, и смесь эта может привести к серьезным последствиям для здоровья.

Важно обращать внимание на срок годности и внешний вид: на полуфабрикате не должно быть трещин. Перед покупкой потрясите упаковку и выбирайте не слипшийся продукт. По словам диетологов, пельмени не навредят фигуре, но только при правильном употреблении: не больше двух раз в неделю.

«Пельмени довольно часто употребляют с какими-то высококалорийными соусами. Например, с майонезом или со сметаной. И основная опасность, из-за которой люди могут переедать пельмени, заключается как раз в этих высококалорийных добавках», — сообщил диетолог, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский.

Положительно оценивают питательные свойства пельменей. Соотношение белков и углеводов полезно для организма. К тому же, это идеальный продукт с точки зрения приготовления, процесс не занимает много времени: 15 минут и блюдо готово. Вот только за гастрономическое удовольствие придется заплатить. Найти пельмени с натуральным составом оказалось не просто — их стоимость начинается от 600 рублей.