Военкор раскрыл подробности освобождения поселка Опытное

Российские солдаты брали штурмом практически каждое здание.

Российская армия взяла под свой контроль поселок Опытный (ДНР). Военный корреспондент Евгений Линин URA.RU поделился подробностями этого штурма в эфире одного из федеральных каналов.

«Штурм шел на протяжении нескольких недель. Шла подготовка: сначала артиллерийская, минометная. Разведка работала очень активно», — рассказал военкор, подчеркнув сложность проведенных боев.

По его словам, российские солдаты в Опытном брали штурмом практически каждое здание.

До этого в Минобороны РФ также заявили о полном взятии под контроль бойцами РФ стратегически важной дороги в Луганской народной республике (ЛНР). По словам официального представителя министерства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, на лисичанском направлении из-за регулярных потерь и низкого морально-психологического состояния прибывающих резервистов, военные 81-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) не стали исполнять приказания руководства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о наступлении РФ в Донецке глазами военкора.