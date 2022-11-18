Военкор раскрыл подробности освобождения поселка Опытное

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Эльнара Бакиева
Эльнара Бакиева 195

Российские военнослужащие взяли под свой контроль поселок Опытный в ДНР

Военкор раскрыл подробности освобождения поселка Опытное

Фото: Минобороны РФ

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Тема:
Специальная военная операция России

Российские солдаты брали штурмом практически каждое здание.

Российская армия взяла под свой контроль поселок Опытный (ДНР). Военный корреспондент Евгений Линин URA.RU поделился подробностями этого штурма в эфире одного из федеральных каналов.

«Штурм шел на протяжении нескольких недель. Шла подготовка: сначала артиллерийская, минометная. Разведка работала очень активно», — рассказал военкор, подчеркнув сложность проведенных боев.

По его словам, российские солдаты в Опытном брали штурмом практически каждое здание. 

До этого в Минобороны РФ также заявили о полном взятии под контроль бойцами РФ стратегически важной дороги в Луганской народной республике (ЛНР). По словам официального представителя министерства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, на лисичанском направлении из-за регулярных потерь и низкого морально-психологического состояния прибывающих резервистов, военные 81-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) не стали исполнять приказания руководства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о наступлении РФ в Донецке глазами военкора.

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