Журналистка Ирина Шихман пополнила список иноагентов

Так распорядился Минюст РФ.

Российская журналистка Ирина Шихман попала в список физлиц-иноагентов. Это решение принял Минюст РФ.

Сегодня Министерство юстиции РФ пополнило реестры физических лиц, признанных иностранными агентами, а также СМИ-иноагентов.

До этого в реестр физлиц-иноагентов также включили журналистку Екатерину Котрикадзе, гендиректора телеканала «Дождь»* Наталью Синдееву, адвоката Михаила Беньяша, журналиста Ивана Яковину, политолога Тараса Березовца и телеведущего Владимира Роменского.

НКО, общественные объединения, СМИ и физлица, признанные иноагентами, обязаны указывать о наличии статуса при распространении всех информационных материалов, однако форма этой пометки утверждена только для СМИ-иноагентов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как эмигрироваший Шац** затосковал по России.

* — признан в РФ СМИ-иноагентом.

* — признан иностранным агентом на территории РФ.