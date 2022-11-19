Лучше запастись: какие товары в магазинах России подорожают после Нового года

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 550

Экономист Долгова: после Нового года подорожают алкоголь и парфюмерия

Лучше запастись: какие товары в магазинах России подорожают после Нового года

Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков

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В первый день 2023 года вырастут акцизы на ряд популярных товаров.

С 1 января 2023 года в России подорожают алкогольные напитки, табачные изделия и парфюмерия, а также транспорт. Гарантированно подорожают легковые автомобили и мотоциклы, бензин и дизельное топливо. Связано это с ростом акциз на некоторые товары, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на эксперта — доцента кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Марии Долговой.

«На уровень и динамику цен всех товаров влияют ставки косвенных налогов — акцизов и НДС. Ставки НДС в 2023 году останутся неизменными. А вот с акцизами дела обстоят сложнее», — сказала она.

Что касается алкоголя, увеличится стоимость напитков с содержанием спирта более 1,5% — это вина, игристые, шампанское, пиво и парфюмерия. Если с 1 января 2023 года акциза на сахаросодержащие газированные напитки крепостью от 1,2% будет стоить семь рублей за литр, такие продукты тоже станут дороже. Из-за роста цен на топливо скачок, как следствие, произойдет и в сфере соответствующих услуг — это грузовые и пассажирские автоперевозки плюс «билеты» на платных трассах.

Кофе пока еще не превратился в предмет роскоши, но стремится. В главных государствах-экспортерах фиксируется неурожайный год, а еще все дороже становится транспортировка и организация логистических цепочек. Поэтому бодрящий напиток будет стоить дороже в 2023-м. Все его виды — от зерен до растворимых гранул.

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