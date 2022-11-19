«Захотелось похвастаться»: зачем Ким Чен Ын привел дочку на испытание ракеты

Северокорейский лидер не имеет патриархальных предрассудков. Собирается ли он передавать бразды правления женщине?

Руководитель КНДР Ким Чен Ын взял собой дочь на испытание межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17». Профессор южнокорейского Университета Кунмин Андрей Ланьков объяснил визит лидера Северной Кореи на мероприятии с ребенком, который ранее на публике не появлялся. Об этом кореевед рассказал в беседе с изданием Газета.ру.

По словам эксперта, высший руководитель КНД играет роль образцового семьянина и регулярно выводит своих родных в свет. Ланьков отмечает, что Ким Чен Ын провел подростковые годы в Европе, поэтому его ценности сильно отличаются от традиций и норм, которых придерживались его предшественники.

«В определенной степени, он противопоставляет себя своему отцу, который был страшным бабником, хотя тоже, по-своему, неплохим отцом. Он не бросал своих многочисленных детей от многочисленных связей, но при этом их воспитанием особо не занимался. А Ким Чен Ын занимается. Он разорвал старые традиции, которых придерживались его отец и дед», — объяснил эксперт.

Андрей Ланин добавил, что пресса Северной Кореи лишь спустя 15 лет мельком упомянула о жене Ким Ир Сена, дедушки руководителя КНДР. Про женщин отца Ким Чен Ына — Ким Чен Ыра открытая печать никогда не писала.

«Буквально через несколько месяцев после прихода к власти он представил публике свою жену, которая в те моменты, когда она не беременна в очередной раз, часто появляется на публике вместе с ним. Причем, судя по всему, супруги живут в редкой любви и согласии», — прокомментировал кореевед.

Специалист рассказал об отношении Ким Чен Ына к детям. По его словам, политик тщательно заботится о них, и это широко известно. Если изучать севернокорейские каналы, то можно увидеть, как много там рассказывают о воспитании детей. Примечательно, что особое внимание уделяется ребятам того же возраста, в каком находятся дети руководителя КНДР.

«Запуск ракеты — это интересно, ребенку интересно. Дети же любят самолеты, ракеты, паровозы. Кроме того, она же, в конце концов, принцесса. Почему бы принцессе не посмотреть на рыцарский турнир? Я думаю, что ему захотелось просто похвастаться», — предположил Ланьков.

В заключение профессор добавил, что Ким Чен Ин в будущем может передать управление страной именно своей дочери. По его словам, говорить об этом пока рано, однако отношение руководителя КНДР к женщинам и отсутствие патриархальных предрассудков оставляют намек для поверхностного вывода.

Ранее политолог объяснил 5-tv.ru, реализуют ли США свои угрозы о завершении режима Ким Чен Ына в случае ядерной атаки.