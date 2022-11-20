Волга прокомментировал информацию об уходе с должности мэра Энергодара

Александр Волга рассматривает вариант перехода с должности мэра Энергодара на вышестоящую
Фото: Мальгавко Сергей / ТАСС
Чиновник заявил, что сейчас находится в отпуске.
Александр Волга, которого ранее по информации источника власти Запорожской области сняли с должности мэра Энергодара, рассказал 5-tv.ru о своих планах. Он отметил, что сейчас находится в отпуске.
«Рассматриваю предложение о вышестоящей должности. Решение не принято», — сказал чиновник.
Также Волга с теплом отозвался о гражданах города и самом Энергодаре.
«Люблю город и людей Энергодара. Но если скажут, что я нужен на другом фронте, то я приму любой приказ вышестоящего руководства», — заключил Александр Волга.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ совершили 12 ударов по Запорожской АЭС в Энергодаре.
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