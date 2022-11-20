Анна Седокова пожаловалась на плохое самочувствие на фоне слухов о разводе

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 17

Экс-солистку группы «ВИА Гра» пресса регулярно «разлучает» с баскетболистом Янисом Тиммой.

Анна Седокова пожаловалась на плохое самочувствие на фоне слухов о разводе

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Экс-солистка «ВИА Гры» Анна Седокова пожаловалась на плохое самочувствие и упадок сил на фоне участившихся сообщений о ее расставании с мужем — баскетболистом Янисом Тиммой. Звезда на девять лет старше супруга, она часто делится проблемами в отношениях с ним в соцсетях, но настаивает на безграничной любви, побеждающей все разногласия. Пресса при этом регулярно «разводит» знаменитостей. В личном блоге Седокова призналась, что энергия на нуле.

«Хочется спрятаться от всех. И на ручки», — поделилась исполнительница.

Несмотря на перипетии личной жизни и неприятные сплетни артистка продолжает активно работать. Приходится преодолевать себя, ведь каждый день расписан по часам. Лишь ненадолго Седокова отвлекается от своих проектов, чтобы заказать вкусненького и посмотреть кино. После отправляется на съемки или очередной концерт. Певица отмечает, что занятость — это хорошо, музыка всегда влияет на нее благоприятно.

Слухи о расставании Седоковой и Тиммы участились, когда она вернулась из США, где проживает с супругом, в Россию одна. Тут же журналистам вспомнились все жалобы исполнительницы на кризис в личной жизни. В начале ноября звезда не выдержала и прокомментировала ситуацию. Селебрити написала «Не дождетесь» в ответ на домыслы о разводе, который стал бы третьим в ее биографии.

Пересуды о разводе артистка периодически разбавляет романтическими моментами из жизни с Тиммой. Например, восхваляет избранника за его заботу. На фоне стресса у нее порой обостряется так называемая крапивница. Благоверный так усиленно ухаживает в эти периоды за женой, что она забывает обо всех проблемах на свете. Недавно Седокова рассказала, что с песни «ВИА Гры» «Не оставляй меня, любимый» началась история их отношений. Еще до знакомства с певицей спортсмен слушал эту композицию.

Ранее, писал 5-tv.ru, Анна Седокова заявила, что муж с ней не разговаривает.

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