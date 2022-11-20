Асмус набросилась на зрителей, не выключивших телефоны на спектакле: «Сил нет!»

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 147

Актриса Асмус набросилась на зрителей за не выключенные телефоны в театре

Асмус набросилась на зрителей, не выключивших телефоны на спектакле: «Сил нет!»

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

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Девушка всегда благодарит зрителей в конце своих театральных выступлений.

Актриса Кристина Асмус со слезами пожаловалась на зрителей, не выключающих телефоны в театре. Гневное послание она опубликовала в социальных сетях. Актриса заявила, что во время последней постановки спектакля «Леди Макбет Мценского уезда» в Театре Ермоловой, телефоны «пиликали раз 15».

«Как [мне надоели] зрители, которые не выключают телефоны! Просто сил нет. Я всегда после «Леди Макбет» кричу зрителям «спасибо». Вчера еще добавила: «И отдельное спасибо тем, у кого сегодня не звонил телефон», — написала Асмус.

По ее словам, последняя фраза вызвала бурные овации. Звезда «Интернов» добавила, что телефоны мешают всем — и артистам, и другим зрителям.

Асмус пожаловалась на зрителей, которые не выключают телефоны в театреАсмус пожаловалась на зрителей, которые не выключают телефоны в театре. Источник фото: Instagram* / asmuskristina

К слову, в августе артистка из-за своих душевных волнений опубликовала пост, который мнению правоохранителей дискредитировал Вооруженные силы РФ. Позже суд прекратил делопроизводство по административному протоколу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чем похвасталась Кристина Асмус.

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