Ароматные сырники украсят ваш завтрак и насытят на весь день. Но как быть, если однообразное творожное блюдо уже надоело? Шеф-повар Василий Емельяненко рассказал, как сделать необычные сырники. Для этого необходимо заменить творог на рикотту, а в качестве необычной начинки использовать запеченный батат. Получится как из ресторана!

Ингредиенты:

Рикотта — 180 г;

Ванильный сахар — ½ ч. л.;

Мука — 1 ст. л.;

Яйцо — 1 шт.;

Батат — 50 г;

Лимонная кислота ¼ ч. л.

Способ приготовления:

До начала приготовления сырников запеките батат — около 40 минут в духовке. В это время из батата выйдет влага, а сам он уменьшится. У запеченного овоща отделите мякоть от шкурки — это будет начинкой для блюда.

В миске смешайте рикотту, добавьте ванильный сахар и ложку муки. Туда же добавьте половину желтка и пюре батата. Шеф Емельяненко советует: добавьте в смесь лимонную кислоту, так блюдо получится менее сладким. Приправьте смесь парой щепоток соли.

Пора жарить! К растительному маслу на сковороде добавьте кусочек сливочного масла, чтобы повысить температуру. Пока масло растапливается, обваляйте тесто в муке и аккуратно сформируйте маленькие сырники с помощью ножа или шпателя. Так как сыр мягкий, тесто может быть чуть жидким — муки потребуется чуть больше, чем для творожных сырников.

Сырники обжаривайте на сильном огне, но не доводите до готовности. Когда они покроются румянцем, застелите противень бумагой и положите туда сырники. Отправьте блюдо в духовку на 160 градусов на пять-семь минут — рикотта подплавится, и сырники приобретут готовый вид.

В качестве соуса Василий Емельяненко советует использовать сметану. Украсьте сырники зернами граната и парой листьев мятой. Приятного аппетита!