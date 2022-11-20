Сырники с рикоттой — рецепт необычного завтрака от шефа Емельяненко

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Юлия Федорова
Юлия Федорова Журналист 32

Сырники с итальянским сыром рикотта разнообразят ваш завтрак. А приготовить их можно всего за 10-15 минут!

Фото, видео: Шеф-повар Василий Емельяненко; www.globallookpress.com / digifoodstock.com

Ароматные сырники украсят ваш завтрак и насытят на весь день. Но как быть, если однообразное творожное блюдо уже надоело? Шеф-повар Василий Емельяненко рассказал, как сделать необычные сырники. Для этого необходимо заменить творог на рикотту, а в качестве необычной начинки использовать запеченный батат. Получится как из ресторана!

Ингредиенты:

  • Рикотта — 180 г;
  • Ванильный сахар — ½ ч. л.;
  • Мука — 1 ст. л.;
  • Яйцо — 1 шт.;
  • Батат — 50 г;
  • Лимонная кислота ¼ ч. л.

Способ приготовления:

До начала приготовления сырников запеките батат — около 40 минут в духовке. В это время из батата выйдет влага, а сам он уменьшится. У запеченного овоща отделите мякоть от шкурки — это будет начинкой для блюда.

В миске смешайте рикотту, добавьте ванильный сахар и ложку муки. Туда же добавьте половину желтка и пюре батата. Шеф Емельяненко советует: добавьте в смесь лимонную кислоту, так блюдо получится менее сладким. Приправьте смесь парой щепоток соли.

Пора жарить! К растительному маслу на сковороде добавьте кусочек сливочного масла, чтобы повысить температуру. Пока масло растапливается, обваляйте тесто в муке и аккуратно сформируйте маленькие сырники с помощью ножа или шпателя. Так как сыр мягкий, тесто может быть чуть жидким — муки потребуется чуть больше, чем для творожных сырников.

Сырники обжаривайте на сильном огне, но не доводите до готовности. Когда они покроются румянцем, застелите противень бумагой и положите туда сырники. Отправьте блюдо в духовку на 160 градусов на пять-семь минут — рикотта подплавится, и сырники приобретут готовый вид.

В качестве соуса Василий Емельяненко советует использовать сметану. Украсьте сырники зернами граната и парой листьев мятой. Приятного аппетита!

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