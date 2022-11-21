Министр просвещения Кравцов: нацизм никогда не поднимет голову в России

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Совершенные украинскими националистами преступления должны остаться в памяти поколений, чтобы подобное никогда больше не повторилось.

Фото, видео: Антон Ваганов / ТАСС; 5-tv.ru

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Преступления киевского режима в Донбассе должны быть отражены в учебниках истории. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. Он принял участие в форуме «Без срока давности», который стартовал в Гатчине.

Место выбрано неслучайно, именно в этом городе нацисты устроили несколько концлагерей. И вот теперь, по решению суда, действия немецких войск на территории Ленинградской области признаны геноцидом. Как подчеркнул Сергей Кравцов, школьники должны знать и о событиях 80-летней давности, и о том, что сейчас происходит в рамках спецоперации.

«Это будем делать, чтобы дети знали и помнили. И чтобы никогда нацизм не мог поднять голову в нашей стране», — заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

А в Гатчине, в парке Сильвия откроют знак в память о мирных жителях, которых нацисты расстреляли во время оккупации. Его установят недалеко от Сильвийских ворот, где поисковики нашли массовое захоронение погибших. Были обнаружены останки 132 человек: военнопленных, женщин, детей.

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