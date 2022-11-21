Ковид ушел, а последствия остались: какая болезнь проявляется после COVID-19

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 672

Эндокринолог Калинчев назвал способы снизить риск развития диабета после COVID-19

Ковид ушел, а последствия остались: какая болезнь проявляется после COVID-19

Фото: www.globallookpress.com / Jeremy Maude

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Врачи все чаще фиксируют случаи сахарного диабета у людей, переболевших коронавирусом. Есть ли шанс избежать рисков и как это сделать?

После коронавируса человек может столкнуться с последствиями в виде серьезных заболеваний, одно из которых — сахарный диабет. Об этом заявила международная группа врачей, которая фиксирует случаи сахарного диабета у людей, ранее не жаловавшихся на здоровье.

Можно ли предотвратить развитие болезни после перенесенного коронавируса рассказал врач-эндокринолог Алексей Калинчев в беседе с «Вечерней Москвой».

«Прежде всего, у перенесшего COVID-19 развивается диабет первого типа за счет прямого повреждающего воздействия смертельно опасного недуга на бета-клетки островков Лангерганса, которые отвечают за синтез инсулина», — пояснил медик.

По словам Калинчева, чтобы исключить или снизить риски, необходим сильный иммунитет. В этом, как отметил врач, поможет вакцинация от диабета и прием витамина D в адекватной дозе.

«Может помочь вакцинация от диабета за счет формирования специфического иммунитета и повышения общей неспецифической резистентности организма. Исключить развитие диабета можно, в том числе, с помощью приема витамина D в адекватной дозе, дающей его концентрацию в крови в диапазоне 50–100 нанограмм на миллилитр», — рассказал эндокринолог.

Если коронавирусом заболел человек с сахарным диабетом, отметил эксперт, необходимо увеличить дозы инсулина. Также Калинчев рекомендует диабетикам соблюдать диету с ограничением углеводов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие симптомы выдают сахарный диабет.

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