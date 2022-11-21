Укротеррористы закрыли мужчину в гробу и сняли на видео

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Боевики не останавливаются ни перед чем, когда хотят «насолить» россиянам или связанным с РФ людям. Для них жизнь не имеет никакого значения.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dominika Zarzycka; 5-tv.ru

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Пример вопиющей жестокости снова демонстрируют украинские боевики. Киевские масс-медиа сейчас активно распространяют видео, на котором предположительно российского бойца связывают скотчем и закрывают в гробу. Кадры сопровождаются циничной подписью «киндер-сюрприз». Националисты явно получают удовольствие от издевательств над человеком, время от времени они проверяют жива ли их жертва и весело комментируют происходящее

Появляются версии, что в гробу оказался местный житель, которого ВСУ подозревают в связи с Россией. Напомню, это уже не первое свидетельство зверств со стороны боевиков. Ранее появились кадры с расстрелом российских военнослужащих под Макеевкой.

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