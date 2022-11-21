Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в режиме видеоконференцсвязи принял участие в Международном научно-практическом форуме «Без срока давности. Геноцид советского народа со стороны нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны: историческое осмысление и судебная практика». Мероприятие проходит в городе Гатчине Ленинградской области, оккупированном в годы Великой Отечественной войны (ВОВ) и ставшем местом национальной памяти.

Глава СК выступил на пленарном заседании «Преступления против человечности. Историческая правда и современные вызовы» и напомнил, что 80 лет назад в СССР была создана Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков. Подготовленные ею материалы были использованы во время открытых процессов над гитлеровцами и их пособниками, а также в ходе Нюрнбергского трибунала, решение которого стало триумфом принципиальности и профессионализма выдающихся советских юристов.

Вместе с тем на послевоенных процессах далеко не все преступники были осуждены, отметил Бастрыкин. Он подчеркнул, что именно поэтому сотрудники СК не прекращают изучать архивы и свидетельства очевидцев, устанавливая обстоятельства совершенных преступлений и причастных к ним лиц и реализуя принцип неотвратимости наказания.

«Работу своих предшественников продолжают следователи специально созданного в Главном следственном управлении Следственного комитета России управления по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма. В настоящее время в одном производстве соединены 22 уголовных дела о геноциде мирного населения в Волгоградской, Новгородской, Ленинградской, Орловской, Псковской, Ростовской и Смоленской областях, Краснодарском, Ставропольском краях, Крыму и иных оккупированных в годы Великой Отечественной войны регионах», — заявил Бастрыкин.

Бастрыкин сообщил о ходе расследования фактов геноцида граждан СССР в годы ВОВ 1/6 Следственный комитет РФ 2/6 Следственный комитет РФ 3/6 Следственный комитет РФ 4/6 Следственный комитет РФ 5/6 Следственный комитет РФ 6/6 Следственный комитет РФ

В названных регионах совместно с волонтерами проводится поисковая и архивная работа, ведется деятельность по установлению ранее неисследованных мест массовых захоронений мирного населения.

По словам главы СК, следователями на сегодня допрошены почти четыре тысячи человек — бывших узников концлагерей. Только в этом году на основании собранных документов суды Орловской, Ростовской, Брянской и Ленинградской областей, Республики Крым, Краснодарского края и Петербурга установили юридические факты геноцида населения указанных регионов в годы оккупации, подчеркнул Бастрыкин.

Знаковым, по его словам, стало решение о признании блокады Ленинграда в годы ВОВ военным преступлением, преступлением против человечности и геноцидом народов СССР. План уничтожения голодом был частью общей гитлеровской концепции «войны на уничтожение». В его реализации на территории Северной столицы участвовали не только немецкие войска, но и вооруженные подразделения из Бельгии, Италии, Испании, Нидерландов, Норвегии и Финляндии, а также добровольцы из числа австрийцев, латышей, поляков, французов и чехов. Бастрыкин отметил, что и сегодня в уничтожении русского мира участвуют иностранные наемники.

Также глава СК рассказал об активном участии ведомства в оказании помощи беженцам с территорий проведения боевых действий. Особое внимание уделяется детям.

В рамках форума гостям представят цикл документальных проектов «Без срока давности» и короткометражных фильмов об оккупации разных регионов в годы ВОВ. Ленты созданы при поддержке СК на основе реальных событий, а в сценариях использовались материалы из уголовных дел.

Кроме того, в ходе мероприятия в гатчинском парке «Сильвия» был открыт мемориальный камень в память о мирных жителях и военнопленных, зверски убитых немецкими карателями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить рассекреченные казни мирных жителей в годы ВОВ.