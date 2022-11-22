В Тульской области создают инновационный кластер «Композитная долина»

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Россия испытывает большую потребность в композитных материалах. И решение этого вопроса существует.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Patrick Pleul; 5-tv.ru

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В Тульской области идет создание инновационного кластера «Композитная долина». На заседании научно-технического совета этого масштабного и амбициозного проекта, которое проходит в эти минуты, обсуждают отечественные достижения в области высоких технологий. И как сказано, очень важно, чтобы наша наука и технологии были независимы от запада.

«Нам нужны углеродные композиты, в частности для центрифуг, обогащающих уран, надо крылья самолетов. Огромное количество всего. <…> Рынки огромные, надо эти рынки брать в свои руки», — отметил президент Курчатовского института Михаил Ковальчук.

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