В Тульской области создают инновационный кластер «Композитная долина»

В Тульской области идет создание инновационного кластера «Композитная долина». На заседании научно-технического совета этого масштабного и амбициозного проекта, которое проходит в эти минуты, обсуждают отечественные достижения в области высоких технологий. И как сказано, очень важно, чтобы наша наука и технологии были независимы от запада.

«Нам нужны углеродные композиты, в частности для центрифуг, обогащающих уран, надо крылья самолетов. Огромное количество всего. <…> Рынки огромные, надо эти рынки брать в свои руки», — отметил президент Курчатовского института Михаил Ковальчук.