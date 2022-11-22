Представители МАГАТЭ фиксируют последствия обстрелов ВСУ по Запорожской АЭС

Вся Восточная Европа, да и просто Европа, снова зависла на краю радиоактивной пропасти. Как минимум 30 снарядов ВСУ отправились в сторону Запорожской АЭС, и некоторые из них попали в цель. Например, в хранилища с ядерным топливом. О том, что действия Киева ставят под угрозу безопасность всего мира заявил глава Росатома Алексей Лихачев. Всю прошлую ночь он вел переговоры с МАГАТЭ. В результате глава международного агентства сегодня призвал остановить все атаки на станцию. Правда, так и не упомянул, кому адресованы эти обращения. Подробности расскажет Роман Польшаков, который находится в Энергодаре.

Представители миссии МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС. Они осматривают и фиксируют последствия недавних попаданий националистов по станции. Два месяца тут было затишье. Боевики ВСУ ее не обстреливали, били за периметр, но все-таки давали спокойно работать персоналу, а сейчас снова взялись за старое.

Запорожскую АЭС обстреливают последние два дня. Вчера атаке подвергся спецкорпус № 2, в нем хранится ядерное топливо и радиоактивные отходы. За 12 часов было 24 попадания по самой станции, еще два прилета пришлись по линии электропередачи, питающей атомную станцию.

Представители миссии МАГАТЭ совместно с дизометрической службой станции замерили радиационный фон. Именно на крыше спецкорпуса № 2 во время своего визита на станцию стоял глава МАГАТЭ.

«Когда мы поднялись на крышу и Гросси спросил: „А что под этими пробоинами находится“ — и получил ответ, что под этими пробоинами ремонтные помещения — да, действительно, но в 50 метрах от одной пробоины находится свежее топливо. И в 30 метрах от другой тоже находится радиоактивное топливо. Разброс этих снарядов значительный. И вот тогда прозвучал вопрос с моей стороны: а что было бы, если 50 метров ударило туда или 30 сюда? Ну Гросси тогда все понял», — отметил Ренат Карчаа, советник гендиректора концерна «Росэнергатом».

Как отметил представитель «Росатома», Украина методами ядерного терроризма создает очень опасную обстановку на станции. В этот раз ВСУ били из тяжелой артиллерии, в том числе из гаубиц М777. Били в один квадрат станции — в районе 5 блока. Сейчас проводится уборка, а о разрушительной силе прилета можно судить по плите, которую вынесло из эстакады соединяющей спецкорпус с энергоблоком.

«При этом при всем на этой эстакаде еще есть части трубопровода, которые могут содержать радиоактивные среды и повреждение их может вызвать загрязнение окружающей среды», — отметил Дмитрий Шевченко, представитель концерна «Росэнергатом».

Идем дальше — видим как разворотило железнодорожное полотно. Кусок рельсов улетел на несколько метров.

«По этим рельсам подводится оборудование внутрь отделения. Оснастка специальная, тяжеловесная и габаритная либо могут повозиться контейнеры с отработанным ядерным топливом или чехлы со свежим. Очень важная часть, которая обеспечивает работу блока в нормальных условиях», — уточнил Шевченко.

Глава миссии МАГАТЭ Рафаэль Гросси уже отреагировал на последний обстрел станции. Он призвал прекратить обстрелы, которые нарушают принципы ядерной безопасности. Сегодня на АЭС было тихо, но гарантировать, что натовские снаряды не начнут лететь сюда уже ночью, никто не может.