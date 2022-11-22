Театр одного актера: участники группы «Мираж» обвинили Суханкину в обмане

В конце 1980 годов голос Суханкиной звучал на всех советских дискотеках. А в начале нулевых та решила выйти из тени и явить миру оригинальную солистку, певшую те самые песни. Без скандала не обошлось.

Эск-солистка легендарной группы «Мираж» Маргарита Суханкина исполняла песни коллектива под видом «театрализованного представления». Об этом заявили участники состава Екатерина Болдышева и Алексей Горбашов. В интервью Газета.ру они объяснили, как знаменитость проворачивала незаконную схему.

По словам Болдышевой и Горбашова, с 2017 года правами на песни группы владеет компания «Мираж-Медиа», которую участники учредили для управления всеми активами коллектива. Тогда же приняли решение о том, чтобы разрешить всем экс-исполнителям пользоваться хитами группы в своей концертной деятельности. Но для этого необходимо было заключить договор, согласно которому часть гонорара отчислялась бы непосредственно авторам. Суханкина согласилась с условиями и оформила лицензию на полгода. А после не продлила ее, но продолжила петь песни «Миража».

«Позже выяснилось, ушлые продюсеры экс-солистки решили схитрить — они подписали договор с одним издательством, по которому получили право на создание некоего театрализованного представления на основе песен из репертуара группы „Мираж“. В это издательство основатель группы Андрей Литягин действительно несколько лет назад передал часть своих прав. Но эти права никоим образом не касались концертной деятельности», — объяснил Горбашов.

Узнав об этом, Литягин подал в суд на одного из организаторов концертов, на которых Суханкина исполняла хиты «Миража». В ходе дела постановили, что выступления артистки не являются элементами театрального представления, и организатора концерта оштрафовали.

Вместе с тем Горбашов отметил, что по большей части от такого поведения страдают организаторы и авторы песен. Теперь адвокат группы готовит новое исковое заявление.

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